Meteo | Previsioni per lunedì 27 settembre

A Modena domani giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3846m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Avvio di giornata ancora instabile sui settori orientali della regione, do ve tra notte e mattinata potremo avere ancora occasione per fenomeni sparsi, anche a carattere di rovescio. Asciutto invece sull'Emilia, seppur con nubi basse attese in mattinata sulle aree di pianura. Generale miglioramento tra pomeriggio e sera. Temperature stazionarie, in lieve rialzo sull'Emilia, massime attorno ai 24-25°C. Venti inizialmente occidentali, poi variabili con qualche rinforzo da Nord-Nordest lungo le coste. Mare poco mosso o al più localmente mosso.

Previsioni a cura di 3bmeteo.it