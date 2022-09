Meteo | Previsioni per martedì 27 settembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2535m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

In seno alla circolazione ciclonica attiva sull'Italia si inserisce un nuovo impulso di aria più fresca in discesa dal Nord Europa. Tra notte e mattino qualche rovescio o temporale sparso sull'Emilia, che tenderà successivamente a concentrarsi tra Appennino e Romagna nel pomeriggio, contestualmente a rasserenamenti sui settori emiliani. Generale miglioramento per la sera eccetto residua variabilità sulla Romagna. Temperature in lieve calo, massime sui 21-23°C. Venti fino a moderati da Sudovest, in rotazione entro il pomeriggio da Ovest-Nordovest. Mare fino a mosso specie al largo.

