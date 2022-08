Meteo | Previsioni per domenica 28 agosto

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3582m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con rovesci e temporali anche in pianura. Venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Previsioni a cura di 3b Meteo