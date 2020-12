Meteo | Previsioni per lunedì 28 dicembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 27.1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1304m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: pioggia.

Previsioni in Emilia-Romagna

Un lobo del vortice polare raggiunge il Nord Italia apportando condizioni di tempo perturbato, con neve copiosa fino in pianura sul Piacentino, in estensione nel corso del giorno anche al parmense e a fine evento al reggiano. Accumuli stimati attorno ai 20 cm a Piacenza, 10-15 a cm a Parma. Sul resto della regione precipitazioni diffuse, più consistenti in Appennino, dove la quota neve si attesterà attorno ai 1200m, fatta eccezione per i settori occidentali dove calerà fino a quota 0m. Dal pomeriggio migliora rapidamente a partire dall'Ovest Emilia, ancora piogge in Romagna. Venti al mattino tesi da NE, in rotazione da ONO sull'Emilia, da SO in Romagna. Temperature in forte calo in pianura, massime prossime a 0°C su Ovest Emilia. Mare da molto mosso a agitato.

Previsione a cusa di 3B Meteo

