Meteo | Previsioni per mercoledì 28 febbraio

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2159m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Emilia Romagna

La circolazione depressionaria, responsabile di tempo instabile, allenta la presa favorendo un miglioramento serale. Nello specifico sui litorali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sulla pianura emiliana cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nuvoloso ma senza fenomeni in serata; sulla pianura romagnola cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulla dorsale emiliana giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; sulla dorsale romagnola cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione a orientali; Zero termico nell'intorno di 2100 metri. Mare molto mosso. Previsioni a cura di 3B Meteo.