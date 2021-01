Meteo | Previsioni per giovedì 28 gennaio

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 2148m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

L'alta pressione resiste sull'Emilia Romagna favorendo però il transito di nuvolosità prevalentemente medio-alta compatta, in successivo ispessimento. Entro sera transiterà della nuvolosità anche di tipo medio-basso. Permangono comunque delle locali gelate in pianura tra notte e primo mattino. Venti deboli, moderati al pomeriggio su Appennino. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3B Meteo

Gallery