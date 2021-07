Meteo | Previsioni per mercoledì 28 luglio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4215m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: afa.

La situazione in regione

Tempo in prevalenza soleggiato sull'Emilia Romagna, ma con possibilità per qualche fugace rovescio o temporale sui settori emiliani nel corso del pomeriggio. Non esclusi fenomeni localmente di forte intensità. Temperature stabili o in locale rialzo, caldo sempre piuttosto intenso con punte di 33-34°C tra Ferrarese e Romagna. Venti a regime di brezza termica, a tratti moderati, con rinforzi da Est al pomeriggio sulle coste. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo