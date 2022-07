Meteo | Previsioni per giovedì 28 luglio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4210m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: afa.

La situazione in regione

Rimonta dell'alta pressione sull'Emilia Romagna con solo residua instabilità pomeridiana sull'Appennino in possibile sconfinamento alle vicine pianure (specie tra Modena e Reggio Emilia). Salvo sui crinali, sono attesi prevalentemente fenomeni di debole intensità. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Temperature in lieve aumento.

Previsioni a cura di 3b Meteo