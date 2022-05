Meteo | Previsioni per sabato 28 maggio

A Modena domani nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3450m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

L'alta pressione cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria più umida responsabile di un forte peggioramento nella seconda parte del giorno con con piogge, rovesci e temporali in intensificazione serale. Fenomeni più blandi in Romagna. Venti moderati dai quadranti nord-orientali. Temperature massime fino a 27/28°C. Ventilazione in rinforzo da NE con mare tendente a mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo