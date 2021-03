Meteo | Previsioni per domenica 28 marzo

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2159m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Uumide correnti occidentali sull'Emilia Romagna, ma con pressione in rialzo. Giornata irregolarmente nuvolosa, con addensamenti più diffusi al mattino quando non si esclude anche qualche locale goccia di pioggia, specie lungo il Po. Tendenza a maggiori aperture tra pomeriggio e sera, specie sulle pianure. Clima decisamente mite. massime a 18-20°C. Venti deboli tendenti a disporsi da Nord entro il pomeriggio, poi variabili. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo

