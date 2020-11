Meteo | Previsioni per sabato 28 novembre

A Modena domani giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2290m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Emilia-Romagna

Una circolazione ciclonica in avvicinamento sul Tirreno richiama aria ulteriormente umida dai quadranti orientali sull'Emilia Romagna. Giornata dunque grigia e uggiosa con qualche locale pioviggine e ancora possibilità di nebbie al mattino lungo il Po e sulle zone pedemontane. In serata tendenza ad aumento delle precipitazioni sui settori orientali della Regione. Temperature in rialzo nei minimi, in calo i massimi, con clima piuttosto freddo e umido. Venti deboli variabili, salvo progressivo rinforzo tra Nordovest ed Est-Nordest lungo le coste. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3BMETEO

Gallery