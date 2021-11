Meteo | Previsioni per domenica 28 novembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, ma con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, in attenuazione serale, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1175m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Affondo della saccatura artica sull'Italia ma con correnti piuttosto secche sull'Emilia Romagna. Dopo un veloce passaggio piovoso, la giornata vedrà più sole sulla Regione, salvo la formazione di qualche nuovo rovescio o anche temporale su Appennino, Romagna e fugacemente non escluso anche sulla pianura tra bolognese e ferrarese. Temperature in sensibile calo soprattutto in Appennino con possibilità di neve a tratti fin verso i 700-900m se non anche più in basso durante i rovesci. In nottata possibili locali gelate anche in pianura. Venti fino a moderati tra Ovest-Sudovest e Ovest-Nordovest. Mare mosso o molto mosso al largo. Previsioni a cura di 3bMeteo