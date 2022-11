Meteo | Previsioni per lunedì 28 novembre

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1753m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord, al pomeriggio assenti e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Una nuova circolazione depressionaria si avvicina alla nostra Penisola da Ovest, portando così un graduale aumento della nuvolosità anche sull'Emilia Romagna, ma senza fenomeni rilevanti. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Zero termico nell'intorno di 2450 metri. Mare da mosso a poco mosso. Temperature in lieve rialzo.

