Meteo | Previsioni per lunedì 29 agosto

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3892m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Annuvolamenti sparsi lungo i settori costieri, con possibilità di isolati piovaschi entro primo pomeriggio. Segue un pomeriggio instabile lungo la dorsale, con rovesci e locali temporali, in possibile sconfinamento sull'Emilia orientale, tra Bolognese e Imolese, e sulla Romagna. Possibili spunti temporaleschi anche sul Ferrarese. Venti molto deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Previsioni a cura di 3B meteo