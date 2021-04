Meteo | Previsioni per giovedì 29 aprile

A Modena domani giornata nel complesso variabile con nubi alternate a schiarite, più ampie durante le ore centrali del giorno, sono previsti 2.1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2542m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

Umide e relativamente instabili correnti sud-occidentali insistono sull'Emilia Romagna. Giornata variabile tra sole e nubi irregolari, con acquazzoni sparsi entro il pomeriggio localmente anche a sfondo temporalesco. Temperature in aumento, massime sui 22/24°C nelle aree soleggiate. Venti a regime di brezza, in generale rinforzo da Sudest al pomeriggio sui litorali, da Sudovest in Appennino. Mare da poco mosso a mosso al largo.

Previsioni a cura di 3b Meteo

Gallery