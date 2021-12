Meteo | Previsioni per mercoledì 29 dicembre

A Modena domani cieli grigi o nebbiosi con temporanee ed ampie schiarite pomeridiane, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2723m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Un campo di alta pressione avanza da Ovest, favorendo una maggiore stabilità sull'Emilia Romagna ma attenzione alle nebbie e alle nubi basse che insisteranno per gran parte della giornata in particolar modo sulle basse pianure, mentre maggiori schiarite si avranno sui settori sub-appenninici e appenninici seppur con il transito di nuvolosità alta e stratiforme. Dalla serata nuova estensione dello strato nebbioso su gran parte della Pianura Padana, fin verso le coste romagnole. Temperature in aumento nei valori massimi, specie in quota. ventilazione debole dai quadranti nord-occidentali, mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo