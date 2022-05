Meteo | Previsioni per domenica 29 maggio

A Modena domani cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. in serata schiarite, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3060m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

La prima parte della giornata vedrà ancora condizioni diffusamente instabili sull'Emilia-Romagna, con piogge e rovesci in lento movimento da nord-ovest verso sud-est. Fenomeni che dal mattino tenderanno ad attenuarsi in pianura a partire dai settori occidentali, mentre potranno insistere fino al primo pomeriggio in Appennino, con ultimi deboli fenomeni. Clima decisamente più mite e fresco. Temperature massime fino a 20-21°C. Venti di grecale che soffieranno fino a moderati ovunque. Mare da molto mosso a mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo