Meteo | Previsioni per martedì 29 marzo

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2285m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Altra giornata stabile e asciutta sull'Emilia Romagna con cieli principalmente offuscati da nubi alte in transito. Tra notte e mattino possibilità di nebbie e foschie lungo i settori di pianura, specie tra Romagna e località in prossimità del Po. Ventilazione in rinforzo serale da sudovest lungo l'Appennino, con raffiche sino a 35/40 km/h. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo