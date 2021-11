Meteo | Previsioni per lunedì 29 novembre

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 6°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 929m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Un nuovo fronte risale da Sud verso l'Emilia Romagna ma al più determinando cieli offuscati da velature o stratificazioni sui settori centro orientali della regione. Rischio di precipitazioni sulla Romagna, anche a carattere di rovescio o temporale nel primo pomeriggio con neve in calo nell'entroterra appenninico sin verso i 450/500m. Da segnalare nebbie e nubi basse sulle basse pianure in diradamento diurno. Temperature in netto calo, gelate notturne anche in pianura. Previsioni a cura di 3b Meteo