Meteo | Previsioni per giovedì 29 settembre

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli poco o parzialmente nuvolosi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2705m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Nuovo impulso instabile in ingresso da Nord, tempo prevalentemente instabile su Appennini, sulla Romagna la sera con rovesci e temporali. Possibili rovesci sul piacentino al pomeriggio. Temperature in lieve calo. Mare localmente mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo