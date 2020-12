Meteo | Previsioni per giovedì 3 dicembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a parziali schiarite dal pomeriggio. in serata formazione di foschie o banchi di nebbia, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 1.6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 4°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1111m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in Emilia-Romagna

Il vortice del giorno precedente perde energia, ma determina ancora molte nubi sull'Emilia Romagna con residue deboli precipitazioni la notte sull'Emilia, nevose fino a quote basse, ma in esaurimento entro l'alba. Segue una giornata sostanzialmente grigia per nebbie, nubi basse o dense foschie, pur con qualche schiarita, specie in Appennino dove saranno anche ampie. Temperature in lieve aumento nei massimi, minime in calo; clima freddo con gelate notturne anche in pianura e massime in genere non oltre i 4-5°C sull'Emilia occidentale. Venti deboli variabili, salvo residui rinforzi da Nordovest lungo le coste e al largo. Mare mosso con moto ondoso in calo.

Previsioni grazie a 3B Meteo

