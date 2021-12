Meteo | Previsioni per venerdì 3 dicembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio. nubi sparse in serata, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1022m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Tra notte e prima mattinata la regione sarà interessata da nuclei instabili in ingresso da Nord Est, in grado di portare piogge sparse anche a carattere di rovescio. Nevicate attese in Appennino a partire dei 700-900 metri di quota, localmente a quote poco più basse sull'Appennino emiliano. Generale miglioramento nella seconda parte del giorno con schiarite anche ampie. Venti settentrionali, moderati da NE sulla Romagna costiera. Mare molto mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo