Meteo | Previsioni per sabato 3 dicembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. in serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 17mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1722m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Una nuova perturbazione prende vita sull'Italia centrale interessando anche Emilia Romagna con molte nubi e piogge diffuse in risalita da Sud verso Nord. Neve inizialmente dagli 800-1000m, ma in rialzo oltre i 1500-1700m entro sera per un netto addolcimento termico in quota indotto dai venti da Sud. Moto ondoso del mare Adriatico in aumento.

Previsioni a cura di 3b Meteo