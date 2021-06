Meteo | Previsioni per giovedì 3 giugno

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo addensamenti serali, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3395m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in regione

Anticiclone che si va ulteriormente rafforzando in sede italica, garantendo un'altra giornata con sole assoluto protagonista sull'Emilia Romagna, pur con qualche addensamento sparso in Appennino nel corso del pomeriggio. Temperature in ulteriore aumento, massime che potranno toccare anche i 30°C sulle pianure interne emiliane, 25-26°C sulle riviera romagnola. Ventilazione debole di direzione variabile. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo