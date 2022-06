Meteo | Previsioni per venerdì 3 giugno

A Modena domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3949m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

a presenza dell'anticiclone garantisce tempo stabile e asciutto su tutta l'Emilia Romagna, salvo tra pomeriggio e sera con instabilità localizzata sugli appennini occidentali e sulle basse pianure tra piacentino e parmense. Il cielo risulterà spesso offuscato per nubi alte e stratificate in transito, tra notte e mattina riduzione della visibilità per foschie sulla Romagna. Clima caldo, massime fino a 32-33°C. Ventilazione debole. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo