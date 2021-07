Meteo | Previsioni per sabato 3 luglio

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3939m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Allerte meteo previste: afa.

La situazione in regione

La pressione atmosferica torna temporaneamente ad aumentare sull'Emilia Romagna, favorendo condizioni stabili e parzialmente soleggiate stante il passaggio di nuvolosità frequente, perlopiù di tipo medio-alto. Rischio in serata di qualche temporale o scroscio di pioggia sulle pianure settentrionali, specie lungo il Po, dell'Emilia. Clima caldo, temperature in rialzo con punte di 32/34°C in pianura. Venti deboli di brezza con rinforzi lungo le coste. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo