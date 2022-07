Meteo | Previsioni per domenica 3 luglio

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 37°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4368m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Allerte meteo previste: afa.

La situazione in regione

Tempo stabile sull'Emilia Romagna con cieli prevalentemente sereni. Clima più fresco sulla costa, mitigato dai venti di brezza che conterranno il caldo, ma renderanno il clima afoso, specie nelle ore serali e notturne. Venti deboli. Mare poco mosso.

