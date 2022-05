Meteo | Previsioni per martedì 3 maggio

A Modena domani giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2342m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Giornata nel complesso stabile e asciutta sull'Emilia-Romagna, con cieli poco o parzialmente nuvolosi su gran parte dei settori. Al pomeriggio locale instabilità sui rilievi, con possibilità per occasionali acquazzoni in Appennino e qualche sconfinamento in pianura, specie nel piacentino. Temperature diurne molto gradevoli, con massime fino a 23-25°C in pianura. Venti deboli variabili. Previisoni a cura di 3b meteo