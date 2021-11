Meteo | Previsioni per mercoledì 3 novembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2480m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Ampia saccatura in approfondimento sul Mediterraneo occidentale, richiamerà aria umida e instabile in risalita da Sud in grado di portare nuove piogge anche sull'Emilia Romagna, in particolar modo sull'Emilia centro occidentale, pur a carattere intermittente ma a tratti a carattere anche di rovescio; precipitazioni più blande e irregolari tra est Emilia e Romagna. Temperature in aumento nei minimi, massime in calo sull'Emilia occidentale, punte di 20°C invece sulla bassa Romagna. Ventilazione prevalentemente dai quadranti meridionali, a tratti sostenuta specie su coste e Romagna. Mare tendente a mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo