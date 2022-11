Meteo | Previsioni per giovedì 3 novembre

A Modena domani cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee schiarite pomeridiane, con deboli piogge dalla serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2755m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Tempo a tratti ancora instabile sull'Emilia e la Romagna occidentale stante l'ingresso di correnti umide che rinnoverà molte nubi e precipitazioni sparse tra mattina e pomeriggio; ancora asciutto e parzialmente soleggiato in Romagna. Peggiora poi in serata sull'Emilia occidentale per l'arrivo di un'intensa perturbazione. Venti molto deboli dai quadranti sud occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 3100 metri. Mare da poco mosso a quasi calmo. Temperature in lieve calo, massime entro i 21-22°C.

Previsioni a cura di 3b Meteo