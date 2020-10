Meteo | Previsioni per sabato 3 ottobre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 7.6mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3257m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Allerte meteo previste: vento.

La situazione in Emilia Romagna

Transita la parte più attiva della perturbazione anche sull'Emilia Romagna tra notte e mattino, con piogge e temporali in avanzamento da Ovest verso Est. Piogge abbondanti sui crinali appenninici al confine con la Toscana, con picchi prossimi ai 50mm. Nel pomeriggio subentra un rapido miglioramento a partire dall'Emilia occidentale, mentre avremo ancora rovesci e temporali in Romagna ma anche qui in veloce esaurimento. Temperature in calo specie dal pomeriggio, sensibile in Appennino. Venti moderati o forti tra Sud e Sudovest, tempestosi in Appennino con raffiche di oltre 80km/h in quota. Mare mosso o molto mosso al largo.

