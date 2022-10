Meteo | Previsioni per lunedì 3 ottobre

A Modena domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3497m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Giornata pienamente soleggiata sull'Emilia-Romagna per gran parte del giorno. Soltanto qualche locale nube si potrà presentare al mattino, specie a ridosso dei rilievi e qualche foschia/nebbia sulle località del Po e su ferrarese. Clima mite e gradevole, temperature in rialzo, con valori prossimi ai 26-27°C in pianura. Venti deboli. Mare poco mosso.

