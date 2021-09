Meteo | Previsioni per venerdì 3 settembre

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3614m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Alta pressione in indebolimento sull'Emilia Romagna, per l'avvicinarsi di un impulso instabile da Ovest. Nubi in progressivo aumento, con qualche piovasco soprattutto in Appennino, ma isolatamente non escluso sulle colline prospicienti entro fine giornata. Temperature stabili o in lievissima flessione. Venti deboli variabili. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo