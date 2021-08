Meteo | Previsioni per lunedì 30 agosto

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2888m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Mattinata soleggiata sull'Emilia Romagna. Nel pomeriggio nubi irregolari di passaggio da Ovest verso Est, con qualche piovasco non escluso sia sull'Appennino che sulle pianure emiliane, molto localizzato. Temperature in rialzo nei valori massimi, con clima pomeridiano caldo ma moderato; minime invece in ulteriore calo, assai frizzanti, fino a 11-13°C sulle pianure interne. Venti deboli variabili, tendenti a disporsi da Ovest entro il tardo pomeriggio con qualche rinforzo. Mare in prevalenza poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo