Meteo | Previsioni per

A Modena domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4005m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento dal tardo pomeriggio, con rovesci e temporali sparsi da Ovest, verso est entro sera. Da segnalare locale instabilità diurna lungo l'Appennino entro metà pomeriggio. Venti a tratti moderati, inizialmente meridionali con raffiche, in rotazione da Nordovest entro sera. Massime entro i 32-34°C, temperature in calo in serata. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo