Meteo | Previsioni per venerdì 30 aprile

A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. schiarite in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2560m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

Pressione in rialzo con tempo più soleggiato sull'Emilia Romagna, ma ancora la possibilità di brevi rovesci in primis sull'Appennino, ma occasionalmente anche sulle pianure emiliane nel pomeriggio. Non escluso anche qualche breve fenomeno sulla Romagna nelle ore preserali. Temperature in aumento, clima diurno gradevole. Venti di brezza in rinforzo lungo la costa romagnola.

Previsioni a cura di 3b Meteo

Gallery