Meteo | Previsioni per mercoledì 30 dicembre

A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 9.9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 5°C, la minima di 0°C, lo zero termico si attesterà a 1233m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Emilia-Romagna

Condizioni uggiose e umide al mattino con alcune riduzioni di visibilità specie sulle aree appenniniche, deboli gelate nuovamente possibili sull'Emilia occidentale con valori compresi tra 0 e -1°C. Peggiora dal pomeriggio sulle aree appenniniche, in estensione successiva a parmense e modenese, entro la sera/notte locali piogge anche tra Emilia orientale e Romagna. Quota neve su Appennino parmense e piacentino dai 500/700m, in lieve ulteriore calo serale. Venti deboli da nord-ovest, rinforzi serali sulle coste. Mare mosso.

Previsione a cusa di 3B Meteo

