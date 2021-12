Meteo | Previsioni per giovedì 30 dicembre

A Modena domani tempo nebbioso, con sollevamento delle nubi basse durante le ore centrali della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 3273m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

L'arrivo di un promontorio anticiclonico dal Mediterraneo occidentale, associato ad aria particolarmente mite in quota, favorisce condizioni di stabilità sull'Emilia Romagna. Da segnalare tuttavia nebbie e nubi basse che potranno insistere per buona parte del giorno sulle zone di pianura, specie verso il fiume Po. Prime inversioni termiche, valori massimi ben al di sopra delle medie in montagna con zero termico superiore ai 3500m. Venti deboli o assenti, mare calmo o poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo