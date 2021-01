Meteo | Previsioni per sabato 30 gennaio

A Modena domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio associate a qualche debole pioggia in serata, sono previsti 1.8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 2341m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

Sull'Emilia Romagna noteremo condizioni meteo in peggioramento a causa di una nuova perturbazione in avvicinamento. Piogge e qualche rovescio bagneranno la regione tra tardo pomeriggio e serata. Nebbie o nubi basse tra notte e primo mattino su Comacchio e alte pianure ferraresi e modenesi. Venti in rinforzo da Sud specie su Appennino, moderati a rotazione ciclonica verso sera/notte sulla Romagna. Mare mosso.

Previsioni a cura di 3B Meteo

