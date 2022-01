Meteo | Previsioni per domenica 30 gennaio

ull'Emilia Romagna giornata stabile e asciutta con cielo pressoché sereno. Possibile formazione di banchi di nebbia e foschie lungo il Po nelle ore più fredde della giornata. Temperature minime anche negative con possibili gelate; massime tra i 8°C e i 13°C. Ventilazione debole, fino a moderata da Sud-Ovest sugli Appennini. Mare il prevalenza poco mosso.

La situazione in regione

Condizioni di bel tempo grazie alla presenza dell'alta pressione che persisterà per molti giorni garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato prevalentemente in montagna e sulle medio-alte colline. Nebbie frequenti si faranno largo sulla Via Emilia in particolare lungo il Po, ma non mancheranno pause di cieli sereni anche in pianura. Temperature rigide tra notte e mattino, specie in pianura a causa delle inversioni termiche, massime contenute laddove persisteranno le nebbie anche di giorno; punte fino a 12-13°C altrove. Seguite gli aggiornamenti.

Previsioni a cura di 3b Meteo