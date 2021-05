Meteo | Previsioni per domenica 30 maggio

Modena domani giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni, è previsto 1mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 2563m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni in Regione

In nottata transita il fronte freddo sull'Emilia Romagna con nubi diffuse e qualche pioggia. In prima mattinata ancora residua nuvolosità con qualche goccia non esclusa specie a ridosso dell'Appennino. Tra tardo mattino e pomeriggio condizioni in prevalenza soleggiate grazie a rasserenamenti in subentro da Nordest, salvo maggiori addensamenti ancora una volta sulla dorsale. Temperature in lieve calo. Venti a tratti moderati da Nordest con rinforzi sulle coste, in attenuazione serale. Mare da poco mosso a mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo