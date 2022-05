Meteo | Previsioni per lunedì 30 maggio

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampie schiarite in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3315m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Una residua nuvolosità interessa l'Emilia Romagna fino al mattino con occasionali deboli precipitazioni possibili sui settori emiliani. Dal pomeriggio tende lentamente a rasserenare. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali. Temperature massime contenute sui 23-24°C, minime sui 13-15°C. Mare poco mosso.

