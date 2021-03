Meteo | Previsioni per martedì 30 marzo

A Modena domani cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3080m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Alta pressione nord africana in rinforzo sull'Emilia Romagna, con tanto sole ma ancora possibilità di qualche banco di nebbia al mattino sulle pianure e lungo le coste, specie tra ferrarese e Romagna. Ulteriore rialzo termico, punte di 23-24°C al pomeriggio. Venti a regime di brezza. Mare poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo

Gallery