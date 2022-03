Meteo | Previsioni per mercoledì 30 aprile

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1817m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Una profonda saccatura atlantica determina la formazione di un minimo depressionario sul Tirreno, pilotando una perturbazione in direzione dell'Emilia Romagna responsabile del ritorno finalmente della pioggia. Nubi in rapido aumento con precipitazioni in genere deboli e intermittenti fino al pomeriggio e più probabili su Appennino e Romagna; in serata intensificazione delle piogge, ma ancora una volta soprattutto tra Est Emilia, Romagna e sui crinali appenninici a confine con la Toscana ( qui con neve mediamente dai 1400-1600m di quota). Temperature in netto calo nei massimi, minime in ascesa. Venti fino a moderati da Sud sull'Appennino con raffiche in quota, in rientro tra Est-Sudest ed Est-Nordest su coste e pianure. Mare da poco mosso a mosso al largo.

Previsioni a cura di 3b Meteo