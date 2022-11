Meteo | Previsioni per mercoledì 30 novembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 852m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Il fronte giunto martedì perde progressivamente forza sull'Emilia Romagna, ma rimangono attive umide e fredde correnti nord orientali. Giornata spesso nuvolosa o molto nuvolosa con possibili debolissime precipitazioni intermittenti a ridosso dell'Appennino e sulla Romagna, nevose dai 500-700m di quota. Temperature in ulteriore lieve calo, freddo in Appennino, massime non oltre gli 8-10°C in pianura. Venti fino a moderati tra Nordest e Nord-Nordovest specie tra Emilia orientale e Romagna. Mare mosso o molto mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo