Meteo | Previsioni per sabato 30 ottobre

A Modena domani nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 2930m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Tempo in lento peggioramento per l'avanzata di una perturbazione dal Nord Atlantico. Nubi in generale aumento, specie tra pomeriggio e sera, ma in un contesto ancora prevalentemente asciutto salvo le prime piogge deboli verso tarda sera su Ovest Emilia. Ventilazione debole in prevalenza meridionali. Lieve calo termico, specie nei valori massimi. Mare in genere poco mosso.

Previsioni a cura di 3b Meteo