Meteo | Previsioni per giovedì 30 settembre

A Modena domani cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3222m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Aria fresca affluisce dai Balcani in Val Padana, favorendo una giornata più fresca, nuvolosa e con occasione per alcune piogge nella prima parte del giorno in particolare tra Est Emilia e Romagna, in confinamento progressivo verso l'Appennino. Migliora progressivamente tra tardo mattino e pomeriggio. Temperature in calo nei valori massimi. Venti di Bora in rinforzo, specie su coste romagnole. Mare mosso

