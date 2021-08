Meteo | Previsioni per martedì 31 agosto

A Modena domani nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. rasserena in serata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3045m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Giornata in prevalenza soleggiata sull'Emilia Romagna, ma con la formazione di qualche rovescio o breve temporale pomeridiano lungo l'Appennino; probabilità di precipitazioni anche verso il Ferrarese e la Romagna tra pomeriggio e sera dove non sono esclusi degli acquazzoni. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, intorni ai 28-30°C sull'entroterra. Minime ancora frizzanti, pur in lieve addolcimento. Venti occidentali fino al mattino, poi a regime di brezza termica. Mare poco mosso. Previsioni a cura di 3b Meteo.