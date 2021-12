Meteo | Previsioni per venerdì 31 dicembre

A Modena domani tempo nebbioso per l'intera giornata con visibilità notevolmente ridotta specie al primo mattino e nottetempo, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3710m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

La situazione in regione

Anticiclone che si va ulteriormente rafforzando sull'Italia garantendo una giornata di S. Silvestro all'insegna dell'assoluta stabilità atmosferica. Sulle aree appenniniche avremo sole protagonista, mentre tra Pianura Padana e fascia costiera insisteranno nebbie, nubi basse e foschie dense. Clima eccezionalmente mite in quota. Ventilazione debole o assente, mare calmo o quasi.

Previsioni a cura di 3b Meteo