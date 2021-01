Meteo | Previsioni per domenica 31 gennaio

A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 14.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 7°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1387m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.

Le previsioni per L'Emilia-Romagna

Maltempo a inizio giornata con piogge sull'Emilia Romagna sino al pomeriggio compreso, poi progressivo miglioramento con tempo che diverrà asciutto. Neve in Appennino con fiocchi che, temporaneamente nelle prime ore del giorno, potrebbero scendere fino ai 600m sulle aree appenniniche emiliane. Forti venti da NO in Romagna, previsti poi in attenuazione. Mare mosso.

Previsioni a cura di 3B Meteo

